«Πρόγραμμα Αγώνα» με Μπεργκ, Γκόμες, προϊστορία, στατιστικά, ρετρό και άλλα!

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Ανάρτηση από την Ομόνοια για το «Πρόγραμμα Αγώνα» για το ματς με τη Δόξα:

«Πρόγραμμα Αγώνα»: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΔΟΞΑ

Διαβάστε εδώ: https://bit.ly/357IqTz

Χένινγκ Μπεργκ: «Προτεραιότητα το πρωτάθλημα»
Βίτορ Γκόμες: «Νίκη για να παραμείνουμε στην κορυφή»
FONBET MVP: Μποτεάκ | Προϊστορία | TOTAL GREEN | Στατιστικά | Φωτορεπορτάζ | Παρουσιάσεις | Ρετρό | Ακαδημία | Σωματείο | eSports
Πλούσιο σε οπτικοακουστικό υλικό!».

«Πρόγραμμα Αγώνα»: ΟΜΟΝΟΙΑ – ΔΟΞΑ

🔴 Διαβάστε εδώ: https://bit.ly/357IqTz

👉 Χένινγκ Μπεργκ: «Προτεραιότητα το…

Δημοσιεύτηκε από OMONOIA FC στις Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020