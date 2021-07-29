Πρεμιέρα με ντέρμπι στη Β’ Κατηγορία – Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, η κλήρωση του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.
Η έναρξη του νέου Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου 2021 και το φινάλε στις 8 Μαϊου 2022.
Με την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος που θα γίνει με τη συμμετοχή 16 ομάδων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία και οι δυο τελευταίες θα υποβιβαστούν στη Γ’ Κατηγορία.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|1η Αγωνιστική
|Γήπεδο
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|VS
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|2η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|VS
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|3η Αγωνιστική
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΓΣΖ
|4η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|5η Αγωνιστική
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|6η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|7η Αγωνιστική
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|8η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|9η Αγωνιστική
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|10η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|11η Αγωνιστική
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|12η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|13η Αγωνιστική
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|14η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|15η Αγωνιστική
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|16η Αγωνιστική
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|17η Αγωνιστική
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΓΣΖ
|18η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|19η Αγωνιστική
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|20η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|21η Αγωνιστική
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|22η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|23η Αγωνιστική
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|24η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|25η Αγωνιστική
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|26η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|27η Αγωνιστική
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|28η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|29η Αγωνιστική
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|vs
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|vs
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΓΣΖ
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|vs
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|vs
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|vs
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|vs
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|vs
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|30η Αγωνιστική
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|vs
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΓΣΖ
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|vs
|ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|vs
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|vs
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|vs
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|vs
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|vs
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|vs
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ