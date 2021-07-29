Πρεμιέρα με ντέρμπι στη Β’ Κατηγορία – Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά, η κλήρωση του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Η έναρξη του νέου Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου 2021 και το φινάλε στις 8 Μαϊου 2022.

Με την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος που θα γίνει με τη συμμετοχή 16 ομάδων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία και οι δυο τελευταίες θα υποβιβαστούν στη Γ’ Κατηγορία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ

1η Αγωνιστική
Γήπεδο
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 VS ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
2η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ VS ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
3η Αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΓΣΖ
4η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
5η Αγωνιστική
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
6η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
7η Αγωνιστική
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
8η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
9η Αγωνιστική
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
10η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
11η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
12η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
13η Αγωνιστική
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
14η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
15η Αγωνιστική
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
16η Αγωνιστική
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
17η Αγωνιστική
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΓΣΖ
18η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
19η Αγωνιστική
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
20η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
21η Αγωνιστική
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
22η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
23η Αγωνιστική
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
24η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
25η Αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
26η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
27η Αγωνιστική
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
28η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
29η Αγωνιστική
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 vs Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ vs ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΓΣΖ
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ vs ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ vs Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
30η Αγωνιστική
Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΓΣΖ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ N.PAPAS GROUP “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ vs ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ “ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ vs ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ