Premier League: Συζητήσεις για τεχνητούς ήχους οπαδών από το FIFA 20! (BINTEO)

Οι σύλλογοι της Premier League θα ψηφίσουν αυτήν την εβδομάδα εάν θα χρησιμοποιήσουν ή όχι τεχνητούς ήχους από φιλάθλους μέσω του FIFA 20.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι σύλλογοι θα ψηφίσουν στην εβδομαδιαία συνάντησή τους την Πέμπτη εάν οι αγώνες που θα μεταδίδονται από την τηλεόραση θα έχουν ήχους φιλάθλων από το βιντεοπαιχνίδι FIFA 20, προκειμένου να δοθεί με αυτόν τον τρόπο μία πιο «γεμάτη» τηλεοπτική εικόνα.

Στην Αμερική υπάρχει η δυνατότητα για τους τηλεθεατές να παρακολουθούν τις αναμετρήσεις της Bundesliga με τεχνητό ήχο. Ωστόσο η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι υποχρεωτική μιας και ο καθένας επιλέγει αν θέλει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι με τεχνητούς ήχους οπαδών ή όχι.

When Joe Buck said that NFL would pipe in sound, fans reacted negatively.

Here’s a Bundesliga today with piped in sound. Feel differently? pic.twitter.com/eL0ksXbQ4V

— Darren Rovell (@darrenrovell) May 24, 2020