H γυναικεία ομάδα της Ομόνοιας ανακοίνωσε την απόκτηση της Κλαούντια Τσίπερ.

Αναλυτικά:

«Ανακοινώνουμε την απόκτηση της μεσοεπιθετικού Claudia Chiper.

H Chiper είναι διεθνής με τη σημαία της Μολδαβίας, όμως κατέχει και Ρουμάνικο διαβατήριο.

Την προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν στην ομάδα του Πύργου Λεμεσού ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί και στην Αθλητική Ένωση Αμμοχώστου.

Claudia welcome to the green family and we wish you all the best.

@acomonianicosia

@omonoiafootball»