Πόζα Γκεριέ με την αυτοκινητάρα του! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Ντόναλντ Γκεριέ ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ποζάρει δίπλα από την αυτοκινητάρα του.

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