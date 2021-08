Ποτσετίνο για Μέσι: «Κάθε προπονητής ονειρεύεται να προπονήσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή» (vid)

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Λιονέλ Μέσι, χωρίς ωστόσο να δίνει ξεκάθαρη απάντηση για το αν ο Αργεντινός επιθετικός θα ενταχθεί στο ρόστερ των Παριζιάνων.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή με 2-1 κόντρα στην Τρουά και στο τέλος να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ρωτήθηκε, γι’ ακόμη μία φορά σχετικά με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι. Λίγες ημέρες μετά την δήλωσή του ότι ο Αργεντινός επιθετικός εξετάζεται από την διοίκηση των Παριζιάνων.

Ο 49χρονος Αργεντινός τεχνικός, δεν έδωσε σαφή απάντηση τονίζοντας ωστόσο πως επιθυμία κάθε προπονητή είναι να προπονεί κορυφαίους ποδοσφαιριστές.

«Οπως είναι λογικό το όνομα του Μέσι συνδέεται με διαφορετικούς συλλόγους. Υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά οι παίκτες μου είναι αφοσιωμένοι στα καθήκοντα τους. Ο Μέσι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και κάθε προπονητής ονειρεύεται να προπονήσει τον καλύτερο», τόνισε χαρακτηριστικά.

What does Pochettino have to say about Messi? 🤨 pic.twitter.com/fioyXhFSOM

— Goal (@goal) August 8, 2021