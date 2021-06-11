Ποστάρισμα Μπεμπέ – Μαζί με δύο πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, Λουτσιάνο Μπεμπέ, πόσταρε φωτογραφία του μαζί με τους πρώην συμπαίκτες του στη Λεμεσιανή ομάδα, Ματίας Ντεγκρά και Εντμάρ Λασέρτα.

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