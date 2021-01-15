Ποστάρισμα με… ΝΟΗΜΑ για Ρισβάνη (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ανάρτηση με βίντεο από την Ανόρθωση από το ματς με τον Ολυμπιακό, με μία φάση όπου κάνει σωτήριο τάκλιν ο νεοαποκτηθείς Ρισβάνης.

Δείτε το βίντεο: