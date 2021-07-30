Ποστάρισμα με… ΝΟΗΜΑ από τον Ζράντι

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Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, Μπασέλ Ζράντι, πέτυχε μία γκολάρα στηρεβάνς με τη Ζίλινα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να κάνει την ανατροπή η ομάδα του και σήμερα έγραψε το εξής σχόλιο με νόημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Κερδίζω ή μαθαίνω».

Δείτε το ποστάρισμα του: