Ποστάρισμα για Ζντραβκόφσκι: «Ασταμάτητος…» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Δυνατό “κτύπημα” από την ΑΕΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Βορειομακεδόνα μέσο της ομάδας, Νταβόρ Ζντραβκόφσκι.

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