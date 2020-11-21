Ποστάρισμα Ενσούε: Τα είπε όλα με… 5 λέξεις για το restart του ΑΠΟΕΛ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
49

O AΠΟΕΛ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο μήνες και πέντε σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Ο Εμίλιο Ενσούε έστειλε το δικό του μήνυμα αντεπίθεσης για τους γαλαζοκιτρίνους, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ώρα για επανεκκίνηση, θετικότητα, πίστη».

Η δημοσίευση του: 