Ποστάρισμα από ΓΣΠ η Ντιναμό (ΒΙΝΤΕΟ)

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Βίντεο από το ΓΣΠ δημοσίευσε η Ντιανμό, μια περίπου ώρα, πριν την έναρξη του επαναληπτικού ενάντια στην Ομόνοια για τον β’ προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ανάρτηση των Κροατών:

 

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