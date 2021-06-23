Ποστ ο Φαμπιάνο και η… Ομονοιάτικη «παρέα» του! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Φωτογραφία με τον ίδιο και τους υπόλοιπους πορτιέρο της Ομόνοιας, μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φαμπιάνο.

Δείτε το ποστάρισμα του:

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