Πως πανηγύρισαν τη νίκη επί της Ομόνοιας Ντονγκαλά – Ντανίλο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
2

Ντονγκαλά και Ντανίλο πανηγύρισαν την ευρεία νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας με 4-2, καθισμένοι στο κέντρο του γηπέδου ποζάροντας μαζί με φανέλα των γαλαζοκιτρίνων και δείχνοντας την.

Δείτε φωτογραφία: 

 