Πώς ο Marcus Rashford κατάφερε να γίνει ξεχωριστό μάθημα στα βρετανικά σχολεία

Οι φιλανθρωπικές εκστρατείες του Άγγλου ποδοσφαιριστή πρόκειται να αποτελέσουν πεδίο μελέτης στη βρετανική εκπαίδευση από την επόμενη χρονιά.

Πώς όμως και γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ ή μάλλον μέχρι ένα γεγονός που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο; Ο Marcus Rashford δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση.

Είναι ένας αθλητής που, από τα πρώτα του βήματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει ασχοληθεί με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η στήριξη άπορων οικογενειών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Η μάχη για τα δωρεάν σχολικά γεύματα

Ο ίδιος μεγάλωσε πολύ φτωχικά, με τη μητέρα του να δουλεύει όλη μέρα για να είναι γεμάτο το πιάτο στο τραπέζι τα βράδια. «Ξέρω πως είναι να πεινάς» δήλωσε τον Ιούνιο του 2020, προσθέτοντας: «Γνωρίζω πια πως μερικοί φίλοι μου με καλούσαν στο σπίτι τους για να φάω με την οικογένειά τους, μόνο και μόνο για να είναι σίγουροι πως δεν ήμουν νηστικός».

Το ζήτημα της φτώχειας, όμως, δεν άγγιζε μόνο εκείνον. Σύμφωνα με στοιχεία του Joseph Rowntree Foundation, στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίζεται πως σήμερα το 22% με 30% των παιδιών ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Το μεγάλο αυτό πρόβλημα απασχολεί εδώ και χρόνια τον Marcus Rashford, ο οποίος, σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση “Fareshare”, συγκέντρωσε 25 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου κάθε παιδί να μπορεί να έχει ένα σχολικό γεύμα καθημερινά.

Τα social media του ποδοσφαιριστή -αντί για φωτογραφίες από τις επιδόσεις και τα γκολ του- μετατράπηκαν εκείνη την εποχή σ’ έναν μακρόσυρτο κατάλογο στον οποίο μπορούσαν οι οικογένειες να ενημερώνονται για τα σημεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προμηθεύονται αυτά τα γεύματα.

Όσα χρήματα, όμως, και να συγκέντρωσε, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Έτσι, λοιπόν, ο Marcus Rashford έκανε αίτημα στη βρετανική κυβέρνηση και τον Boris Johnson προκειμένου το κράτος να αναλάβει την παροχή ακόμη περισσότερων γευμάτων.

Αρχικά, η κυβέρνηση αντιστάθηκε, ωστόσο, ύστερα από την κατακραυγή του κοινού το οποίο είχε συσπειρωθεί γύρω από την εκστρατεία του ποδοσφαιριστή, τελικά υποχώρησε, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια παιδιά στη χώρα να διεκδικήσουν δωρεάν κουπόνια για σχολικά γεύματα διάρκειας 6 εβδομάδων.

Η πίεση αυτή του Rashford συγκίνησε τον βρετανικό λαό με τη Βασίλισσα της Αγγλίας να του απονέμει το μετάλλιο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας «για τις υπηρεσίες του σε άπορα παιδιά κατά της διάρκεια της πανδημίας Covid-19».

Η ισχυρή επιρροή του Rashford μέσω των social media

Τον Μάιο του 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Marcus Rashford, με τίτλο You are a Champion: How to be the best you can be στο οποίο, μέσω από τις δικές του εμπειρίες, θέλει να δώσει κίνητρο στους νέους να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βρίσκουν μπροστά τους. Σε μερικές μέρες έγινε best seller στην Αγγλία, ενώ τον επόμενο μήνα πρόκειται να κυκλοφορήσει και στις ΗΠΑ.

Η σχέση την οποία έχει χτίσει ο ποδοσφαιριστής με τη λαϊκή βάση του Μάντσεστερ, της πόλης που μεγάλωσε, είναι πρωτοφανής. Αυτό φάνηκε, μάλιστα, μετά τον χαμένο τελικό του Euro 2020, όταν μερικοί οπαδοί εξαπέλυσαν ρατσιστικά σχόλια στον Rashford για το χαμένο του πέναλτι.

Η απάντηση του κόσμου ήταν άμεση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο σημείο που βρίσκεται το μεγάλο γκράφιτι με τη μορφή του στο Μάντσεστερ και κόλλησαν ζωγραφιές γεμάτες αφιερώσεις, δείχνοντας έτσι τη στήριξή τους στον Άγγλο ποδοσφαιριστή.

Η πρωτοφανής κίνηση αυτή άγγιξε τον Rashford, ο οποίος δημοσίευσε ένα γράμμα στο Instagram, στο οποίο σημείωνε τη στεναχώρια του για το χαμένο πέναλτι αλλά και την περηφάνια του που είναι μαύρος Άγγλος και αγωνίζεται στην Εθνική Αγγλίας. Το δυο posts συγκέντρωσαν συνολικά 6,6 εκατομμύρια likes.

Το μάθημα που θα συμπεριληφθεί στο σχολικό πρόγραμμα την επόμενη χρόνια πρόκειται να εξετάσει αυτό: το πώς, δηλαδή, ένας άνθρωπος με τόση ισχυρή επιρροή μέσω των social media προωθεί φιλανθρωπικές εκστρατείες για το κοινωνικό καλό.

Και ο Rashford το κάνει πολύ καλά.