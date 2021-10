Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία: Αήττητες στα προκριματικά, αλλά η πρωτιά στον όμιλο ακόμη «παίζεται»!

Αήττητος στον όμιλο, αλλά η πρωτιά να παραμένει επισφαλής; Κι όμως, γίνεται! Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία έδωσαν -πολλά ή λίγα- δικαιώματα, που φάνηκαν αρκετά σε Σερβία, Ελβετία και Ουκρανία αντίστοιχα, για να γίνουν η «σκιά» τους!

«Ένα ματς που δεν μπορείς να το κερδίσεις, φρόντισε να μην το χάσεις» αναφέρει το γνωστό ποδοσφαιρικό κλισέ, αλλά στη φάση των ομίλων, πολλές φορές το να μην ηττηθείς, δεν αρκεί!

Κοιτώντας τα αποτελέσματά της στον όμιλο, κάτι παρόμοιο σκέφτεται λογικά η Ιταλία, η οποία μετά την κατάκτηση του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μπήκε στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, με έναν τρόπο που κινήθηκε ανάμεσα στη χαλαρότητα και την κούραση, όπως και η νέα κάτοχος του Nations League, Γαλλία. Από την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία αναρωτιέται τι άλλο πρέπει να κάνει, για να απαλλαγεί από το «κυνηγητό» της -επίσης αήττητης- Σερβίας.

Αν προστεθούν στην εξίσωση η Ουκρανία και η Ελβετία, έχει συμπληρωθεί το «παζλ» των έξι αήττητων ομάδων, που με κάποιο… μαγικό τρόπο -είτε με ευθύνη τους, είτε χωρίς- έχουν θέσει εν αμφιβόλω την πρωτιά του ομίλου!

1ος όμιλος: Σερβία – Πορτογαλία

Ο Φερνάντο Σάντος έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει ως ο αδικημένος της λίστας. Ή για την ακρίβεια, ο πιο άτυχος αυτής!

Η Πορτογαλία πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στον 1ο όμιλο, έχει κερδίσει τις πέντε από τις έξι αναμετρήσεις της και έχει έρθει ισόπαλη μόλις μία φορά, απέναντι στη Σερβία (27/03, 2-2), την ομάδα που δεν σταματά να την καταδιώκει, στο δημοφιλές ματς για την έκρηξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στις καθυστερήσεις!

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain’s armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

— ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021