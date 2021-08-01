Πορώνει τους Ολυμπιακούς με τη 2η θέση ο Τορναρίτης: «Θα το κάνει ξανά – ΝΟΜΟΣ»

Από
Themasports.com
-
0
42

Ο Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης, σε γκρουπ της ομάδας, ανάρτησε τη βαθμολογία της χρονιάς 2001-02, όταν οι μαυροπράσινοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση, τονίζοντας πως αφού το πέτυχαν, είναι «νόμος» ότι θα το πετύχουν ξανά.

Η δημοσίευση του: 

 