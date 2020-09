Πολύ κοντά στο «αστέρι» της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας και σε ηλικία 18 ετών, έκανε ένα τρομερό εξάμηνο στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Η ποιότητά του ξεχώρισε αμέσως και η Λιντς προσπάθησε να τον κάνει δικό της, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το αεροπλάνο που θα πάρει ο Κροάτης, είναι προς… Γερμανία.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι νεοφώτιστοι της Premier League, παρότι έφτασαν πολύ κοντά στην απόκτησή του, εν τέλει βγαίνουν εκτός διεκδίκησής του. Συγκεκριμένα, η Λειψία είναι αυτή που βρίσκεται μία «ανάσα» από την μεταγραφή του, καθώς τα έχει βρει σε όλα, τόσο με την ομάδα, όσο και με τον παίκτη.

Αξιοσημείωτο δε, ότι ο αγγλικός σύλλογος έκανε προσφορά ύψους 25 εκατ. ευρώ συν ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 20% ενώ η Λειψία, έδινε πέντε εκατ. λιγότερα. Οι Κροάτες είχαν αποδεχτεί και τις δύο προτάσεις και η επιλογή ήταν στα χέρια του νεαρού αμυντικού, ο οποίος διάλεξε να αγωνιστεί στην Bundesliga.

Την περσινή σεζόν, ο 18χρονος άσος μέτρησε 11 παραστάσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ ενώ είναι διεθνής με την Κ21 της Κροατίας. Τέλος, να πούμε ότι ήδη φέτος, μετράει τέσσερις συμμετοχές.

Leeds are now out of the race to sign Josko Gvardiol. #LUFC agreed fee with Dinamo but Gvardiol refused last contract bid – he’s going to join RB Leipzig, as per Sportske Novotski. Still no agreement for Rodrigo de Paul with Udinese. Last bid [€25m] has been turned down. ⚪️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020