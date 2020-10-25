Ποιο κανάλι θα δείξει το ΣΟΥΠΕΡ ντέρμπι Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, το Ομόνοια – ΕΝΠ και όχι μόνο – Ματσάρες και στην Ευρώπη

Για ακόμα μια μέρα το αθλητικό μενού είναι πλούσιο και για… όλα τα γούστα.
Στο Κυπριακό πρωτάθλημα ξεχωρίζει το σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσε σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ (16:00) στο «Παπαδόπουλος», ενώ η Ομόνοια φιλοξενεί την ΕΝΠ στο ΓΣΠ (18:00). Τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (25/10) το Εθνικός – Ολυμπιακός στο Δασάκι (19:00).
Έχουμε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα μεγάλα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ η δράση δεν σταματά εδώ, αφού υπάρχει καλαθόσφαιρα, ιπποδρομίες, τένις και μηχανοκίνητος αθλητισμός (F1-Moto GP).
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|13:00
|REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES
La Liga Matchday 7
|Primetel 2HD
|13:30
|CAGLIARI - CROTONE
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|14:00
|RC LENS - FC NANTES
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|14:00
|GRAND PRIX OF TERUEL
2020 MOTO GP
|Cytavision Sports 5HD
|15:00
|63η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2020
|Cytavision Sports 7HD
|15:10
|PORTUGUESE GRAND PRIX
2020 FORMULA 1
|Cytavision Sports 6HD
|16:00
|ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cablenet Sports 1HD
|16:00
|FC METZ - AS SAINT-ÉTIENNE
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|SOUTHAMPTON - EVERTON
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|16:00
|BENEVENTO - NAPOLI
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:00
|Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 1
|16:30
|WOLFSBURG-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga Matchday 5
|Primetel 3HD
|17:00
|CADIZ-VILLAREAL
La Liga Matchday 7
|Primetel 2HD
|17:00
|Ugo HUMBERT - Alex DE MINAUR (FINAL)
TENNIS - 2020 ATP 250 - ANTWERP
|Cytavision Sports 5HD
|18:00
|OGC NICE - LOSC LILLE
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|18:00
|ΟΜΟΝΟΙΑ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Primetel 1HD
|18:15
|Απόλλων Σμύρνης-Λαμία
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 2
|18:30
|WOLVES - NEWCASTLE
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:00
|WERDER BREMEN-HOFFENHEIM
Bundesliga Matchday 5
|Primetel 3HD
|19:00
|FIORENTINA - UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:00
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|19:00
|AGF - COPENHAGEN
DANISH SUPERLIGA 2020-21
|Cytavision Sports 2HD
|19:30
|GETAFE-GRANADA
La Liga Matchday 7
|Primetel 2HD
|19:30
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
BASKET LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|20:30
|ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 1
|21:00
|DEN HAAG - AZ ALKMAAR
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|21:15
|ARSENAL - LEICESTER
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|21:40
|LOS ANGELES FC - LA GALAXY
MLS
|Cytavision Sports 7HD
|21:45
|JUVENTUS - VERONA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|OLYMPIQUE LYONNAIS - AS MONACO
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|22:00
|REAL SOCIEDAD-HUESCA
La Liga Matchday 7
|Primetel 2HD