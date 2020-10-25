Ποιο κανάλι θα δείξει το ΣΟΥΠΕΡ ντέρμπι Ανόρθωση – ΑΠΟΕΛ, το Ομόνοια – ΕΝΠ και όχι μόνο – Ματσάρες και στην Ευρώπη

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Για ακόμα μια μέρα το αθλητικό μενού είναι πλούσιο και για… όλα τα γούστα.

Στο Κυπριακό πρωτάθλημα ξεχωρίζει το σούπερ ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής ανάμεσε σε Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ (16:00) στο «Παπαδόπουλος», ενώ η Ομόνοια φιλοξενεί την ΕΝΠ στο ΓΣΠ (18:00). Τελευταίο χρονικά παιχνίδι της Κυριακής (25/10) το Εθνικός – Ολυμπιακός στο Δασάκι (19:00).

Έχουμε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα μεγάλα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ η δράση δεν σταματά εδώ, αφού υπάρχει καλαθόσφαιρα, ιπποδρομίες, τένις και μηχανοκίνητος αθλητισμός (F1-Moto GP).

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα: 

ΏραΜατςΚανάλι
13:00REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES
La Liga Matchday 7		Primetel 2HD
13:30CAGLIARI - CROTONE
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
14:00RC LENS - FC NANTES
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
14:00GRAND PRIX OF TERUEL
2020 MOTO GP		Cytavision Sports 5HD
15:0063η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 2020		Cytavision Sports 7HD
15:10PORTUGUESE GRAND PRIX
2020 FORMULA 1		Cytavision Sports 6HD
16:00ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cablenet Sports 1HD
16:00FC METZ - AS SAINT-ÉTIENNE
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
16:00SOUTHAMPTON - EVERTON
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
16:00BENEVENTO - NAPOLI
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
16:00Αστέρας Τρίπολης-ΟΦΗ
Ελληνικό πρωτάθλημα
Novasports 1
16:30WOLFSBURG-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga Matchday 5		Primetel 3HD
17:00CADIZ-VILLAREAL
La Liga Matchday 7		Primetel 2HD
17:00Ugo HUMBERT - Alex DE MINAUR (FINAL)
TENNIS - 2020 ATP 250 - ANTWERP		Cytavision Sports 5HD
18:00OGC NICE - LOSC LILLE
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
18:00ΟΜΟΝΟΙΑ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Primetel 1HD
18:15Απόλλων Σμύρνης-Λαμία
Ελληνικό πρωτάθλημα
Novasports 2
18:30WOLVES - NEWCASTLE
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:00WERDER BREMEN-HOFFENHEIM
Bundesliga Matchday 5		Primetel 3HD
19:00FIORENTINA - UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:00ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
19:00AGF - COPENHAGEN
DANISH SUPERLIGA 2020-21		Cytavision Sports 2HD
19:30GETAFE-GRANADA
La Liga Matchday 7		Primetel 2HD
19:30ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ
BASKET LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 6HD
20:30ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ
Ελληνικό πρωτάθλημα		Novasports 1
21:00DEN HAAG - AZ ALKMAAR
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21		Cytavision Sports 5HD
21:15ARSENAL - LEICESTER
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
21:40LOS ANGELES FC - LA GALAXY
MLS		Cytavision Sports 7HD
21:45JUVENTUS - VERONA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00OLYMPIQUE LYONNAIS - AS MONACO
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
22:00REAL SOCIEDAD-HUESCA
La Liga Matchday 7		Primetel 2HD

 