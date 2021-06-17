Ποδόσφαιρο τέλος και έβαλε τα γάντια του μποξ ο Μερκής (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Έβαλε τα γάντια του… μποξ και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό ο Γιώργος Μερκής, ο οποίος θυμίζουμε ότι κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και πλέον έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει με άνεση όταν έπαιζε ποδόσφαιρο!

Δείτε το ποστάρισμα του: