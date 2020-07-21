Ποδοσφαιρική δράση σε Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία (ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ)

Έξι συνολικά παιχνίδια από Πρέμιερ Λιγκ, Serie A και Πορτογαλική Λίγκα, καθώς και ένα ματς από το MLS περιλαμβάνονται στο σημερινό (21/07) πρόγραμμα των αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|16:08
|TORONTO - NEW ENGLAND REVOLUTION
MLS
|Cytavision Sports 4HD
|20:00
|WATFORD - MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2019-20
|Cytavision Sports 1HD
|20:30
|ATALANTA - BOLOGNA
ITALIAN SERIE A 2019-20
|Cytavision Sports 2HD
|21:00
|SPORTING - SETUBAL
PORTUGUESE LEAGUE 2019-20
|Cytavision Sports 3HD
|22:15
|ASTON VILLA - ARSENAL
PREMIER LEAGUE 2019-20
|Cytavision Sports 1HD
|22:45
|SASSUOLO - MILAN
ITALIAN SERIE A 2019-20
|Cytavision Sports 2HD
|23:15
|DESPORTIVO AVES - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2019-20
|Cytavision Sports 3HD