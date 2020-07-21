Ποδοσφαιρική δράση σε Αγγλία, Ιταλία, Πορτογαλία (ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ)

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Έξι συνολικά παιχνίδια από Πρέμιερ Λιγκ, Serie A και Πορτογαλική Λίγκα, καθώς και ένα ματς από το MLS περιλαμβάνονται στο σημερινό (21/07) πρόγραμμα των αθλητικών τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

ΏραΜατςΚανάλι
16:08TORONTO - NEW ENGLAND REVOLUTION
MLS		Cytavision Sports 4HD
20:00WATFORD - MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2019-20		Cytavision Sports 1HD
20:30ATALANTA - BOLOGNA
ITALIAN SERIE A 2019-20		Cytavision Sports 2HD
21:00SPORTING - SETUBAL
PORTUGUESE LEAGUE 2019-20		Cytavision Sports 3HD
22:15ASTON VILLA - ARSENAL
PREMIER LEAGUE 2019-20		Cytavision Sports 1HD
22:45SASSUOLO - MILAN
ITALIAN SERIE A 2019-20		Cytavision Sports 2HD
23:15DESPORTIVO AVES - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2019-20		Cytavision Sports 3HD