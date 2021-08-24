Πλήγωσε τη Νότιγχαμ του Μαρινάκη ο Ποντένσε (BINTEO)

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Ο Ντάνιελ Ποντένσε με ωραία κίνηση και τελείωμα έγραψε το 2-0 για τη Γουλβς στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Γουλβς νίκησε με 4-0.

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