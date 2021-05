Πλαστικά βάρους 150 kg ανέσυρε από το βυθό της Κύπρου η Lordos Plastics

Στον καθαρισμό των βυθών καταδυτικών σημείων της Κύπρου, προχώρησε η εταιρεία Lordos Plastics, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνεργασία με την αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, με σύνθημα «Because Together We Can Make a Difference», έχουν ανασυρθεί από το βυθό σε βάθος 10 μέτρων από την επιφάνειας της θάλασσας, 150 κιλά πλαστικών μιας χρήσης και όχι μόνον. Επόμενο βήμα της ενέργειας, είναι η αξιοποίηση των πλαστικών που συλλέχθηκαν και κρίνονται κατάλληλα για κυκλική ανακύκλωση, με στόχο να δοθεί νέα πνοή και χρήση.

Η ενέργεια υποστηρίχθηκε μέσω των Υπεραγορών Άλφα Μέγα όπου τα έσοδα από τις αγορές των Ecobags ενίσχυσαν το Ταμείο των Άπορων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά το περιβάλλον και η εκπαίδευση τους σε προϊόντα ανακυκλώσιμα φιλικά προς το αυτό, όπως είναι οι Ecobags, ήταν το έναυσμα για την πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από την Lordos Plastics.

«Η εταιρεία μας, έχει θέσει ως στόχο έως το 2025 το αποτύπωμα της στο περιβάλλον να είναι 0%» σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Βαφειάδη, Head of Sales & Marketing Department της Lordos United.

«Θεωρούμε πως η μόλυνση τους περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των θαλασσών από τα πλαστικά μιας χρήσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να ευαισθητοποιήσει αρχικά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο οι οποίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους πολίτες και συγκεκριμένα το καταναλωτικό κοινό προς την λύση ανακυκλώσιμων προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η Lordos Plastics, είναι η πρώτη εταιρεία που λάνσαρε τα φιλικά προς το περιβάλλον Ecobags τα οποία είναι από 80% ανακυκλώσιμα υλικά πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Διεθνή Οργανισμό Blue Angel». Η Lordos Plastics μέρος της Lordos United παράγει ετησίως 8.500 τόνους πλαστικών, ανακυκλώνοντας αυτή τη στιγμή τους 2.000 τόνους.

Στόχος του Τμήματος Marketing της Lordos Plastics, είναι να γίνει πρωτοπόρος σειράς ενεργειών οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον και θα στηρίζουν την προσπάθεια μετάβασης στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

«Δεν μένουμε στην Επιφάνεια, ενεργούμε σε Βάθος για ένα καλύτερο και Βιώσιμο Μέλλον»