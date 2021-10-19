Πήρε φανέλα Τρισκόφσκι και τη δίνει για καλό σκοπό (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι χάρισε στον οπαδό της ΑΕΚ Ανδρέα Παττίχη φανέλα των κιτρινοπράσινων.
Αναλυτικά:
ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΕΩΡΩ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΑΞΙΖΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΑΠ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 200 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΣΚΟ!!!
ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑ ΤΗΝ ΔΩΣΩ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΦΑΝΕΛΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΕΒΕΝΤΗ.ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ.
Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/10/2021 ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ.ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 50 ΕΥΡΩ.