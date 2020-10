ΠΙΚΡΕΨΕ με συμπαίκτη του ο Μπενζεμά και δεν του έδωσε ΟΥΤΕ ΜΙΑ πάσα στο Β΄ ημίχρονο με Γκλάντμπαχ!

Σάλος έχει προκληθεί στην Ισπανία σχετικά με τα όσα είπε ο Καρίμ Μπενζεμά στον Φερλάν Μεντί για τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Ο Γάλλος επιθετικός, βλέποντας στο ημίχρονο την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ με τους Γερμανούς, ζήτησε από τον συμπατριώτη του, να μην δίνουν πάσες στον Βινίσιους, ο οποίος όπως τόνισε «έπαιζε για τους αντίπαλους».

Έτσι και έγινε, καθώς όπως κατέγραψε το opta, ο επιθετικός της Ρεάλ, στο δεύτερο μέρος δεν έδωσε ούτε μία πάσα στον 20χρονο Βραζιλιάνο.

Σε αντίθετη με το πρώτο 45λεπτο όπου ο Βινίσιους είχε δεχθεί τρεις πάσες από τον Μπενζεμά.

0 – Karim Benzema didn’t pass a single ball to Vinicius Jr in the second half in the Champions League game vs Borussia Mönchengladbach (three in the first half). Distance. pic.twitter.com/OJ52Qh2Qym

— OptaJose (@OptaJose) October 28, 2020