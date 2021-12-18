Πήγε ΓΣΠ και ζήτησε φανέλα του ΝΤΕΒΙ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ένας μικρός οπαδός του ΑΠΟΕΛ, στο ντέρμπι των γαλαζοκιτρίνων με τον Απόλλωνα, για την 14η αγωνιστική, ζήτησε τη φανέλα του Ντε Βινσέντι.

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