Πηγαδάκι Μπεργκ με το… αχώριστο δίδυμο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Χένινγκ Μπεργκ πριν την έναρξη του ματς της Ομόνοιας κόντρα στην Ντιναμό, για τον β’ προκριματικό γύρο, στο ΓΣΠ, είχε το… καθιερωμένο, πλέον, πηγαδάκι με το… αχώριστο δίδυμο, Νεόφυτο Λάρκου και Σίμπο Ταραπουλούζη.

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