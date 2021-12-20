Πηγαδάκι με Καραπατάκη πριν το ματς με Πάφο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από
Themasports.com
-
0
31

Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, πριν την αναμέτρηση των κιτρινοπράσινων με την Πάφο, στην «Αρένα», για την 14η αγωνιστική, είχε πηγαδάκι με τον πρόεδρο της ομάδας, Άντρο Καραπατάκη.

Δείτε φωτογραφίες: 