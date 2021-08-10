Πηγαδάκι… κορυφής με Παπασταύρου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της Ομόνοιας στο «Lillekula Stadium» ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με αντίπαλο τη Φλόρα Ταλίν, υπήρξε πηγαδάκι… κορυφής, όπως βλέπετε στην πιο κάτω φωτογραφία, μεταξύ των κ.κ. Παπασταύρου, Λάρκου, Γρηγόρη και Ταραπουλούζη!

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