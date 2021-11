Πέισερς – Μπακς 100-118: Τρένο δίχως φρένα Αντετοκούνμπο και Μιλγουόκι, έφτασαν τις επτά σερί νίκες

Όσοι… ανησύχησαν στο ξεκίνημα της σεζόν για την υποτονική εικόνα των Μπακς, θα έχουν σίγουρα αλλάξει γνώμη από το φορμάρισμά τους το τελευταίο διάστημα. Οι πρωταθλητές πέρασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/11) από την Ιντιανάπολις, λύγισαν τους Πέισερς με 118-100, έφτασαν τις επτά σερί νίκες και ανέβηκαν στο 13-8 (6-4 εντός και 7-4 εκτός έδρας) και γυρίζουν στην έδρα τους για να παλέψουν με τους αξιόλογους Σάρλοτ Χόρνετς με στόχο να μαζέψουν κι άλλο έδαφος προς την κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά οικονομικός (26 πόντοι, 10/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ σε 32:40), ο Τζρου Χόλιντεϊ ήταν καταπληκτικός (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 31 λεπτά), οι Μίντλετον – Πόρτις είχαν τις καλές στιγμές τους και ο Τζορτζ Χιλ βοήθησε σημαντικά ως έβδομος παίκτης. Οι Μπακς δεν σούταραν καλά, για την ακρίβεια σούταραν αρκετά άσχημα, ακόμη κι έτσι όμως έφτασαν δια περιπάτου στην 13η φετινή τους νίκη.

Στο 9-13 έπεσαν οι Πέισερς, που παραμένουν 13οι στην Ανατολική Περιφέρεια, πάνω μόνο από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και τους Ορλάντο Μάτζικ, δύο ομάδες που βρίσκονται στις τέσσερις νίκες και δεν έχουν κανέναν στόχο, πέρα από την βελτίωση των νεαρών παικτών τους. Πλήρεις, πέρα από την μόνιμη απουσία του Τι Τζέι Γουόρεν, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να έχει 4 πόντους από 1/8 σουτ, με τον Μάιλς Τέρνερ να έχει 2 πόντους, με κακή κυκλοφορία της μπάλας, κακή άμυνα, περιορισμένο πάγκο και άσχημη ψυχολογία, δεν απείλησαν ποτέ τους πρωταθλητές, τουλάχιστον με συνέπεια και διάρκεια.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τους Σάρλοτ Χόρνετς στο Μιλγουόκι (1/12 στις 03:00).

Εξαιρετικοί στο ξεκίνημα ακόμη ενός αγώνα, οι Μπακς έχτισαν προβάδισμα εννέα πόντων (17-8) στο έκτο λεπτό με τον Γιάννη να γεμίζει τη στατιστική του, ωστόσο οι Πέισερς ισορρόπησαν γρήγορα το ματς και στο 26-26 της περιόδου το Μιλγουόκι έπρεπε να προβληματιστεί καθώς είχε 10/15 δίποντα την ώρα που οι γηπεδούχοι μετρούσαν 2/8!

Τα Ελάφια μπήκαν στη δεύτερη με σερί 0-10 για το 26-36, Πόρτις και Μίντλετον σκόραραν κατά ριπάς, όμως οι Πέισερς δεν άφησαν το παιχνίδι να ξεφύγει. Δεν έλαμπαν, δεν έπαιζαν καλό μπάσκετ, δεν απειλούσαν πραγματικά τους πρωταθλητές, αλλά τα double-teams στον Γιάννη έκαναν δουλειά. Όχι αρκετή για να τον σταματήσουν, ούτε οι νυχιές και τα κοψίματα (σε ακόμα ένα παιχνίδι) τον φρέναραν, αν και το 47-52 του ημιχρόνου έμοιαζε μικρό. Είχε την εξήγησή του στο χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο (3/15, 20%) την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν 8/26.

Όσο κι αν η Ιντιάνα πάλευε για να προβληματίσει τους Μπακς, τόσο το Μιλγουόκι κρατούσε τον έλεγχο του αγώνα. Ο Κόνατον έγραψε το 62-70 με υπέροχο λέι-απ στο 29′, ο ίδιος έκανε και το 66-81 στο 33′, ο Χόλιντεϊ έπαιζε λες και βρισκόταν σε αγώνα playoffs, σκόραρε, έπαιρνε ριμπάουντ, δημιουργούσε, έβγαζε άμυνες, ήταν πραγματικά συγκλονιστικός και το 74-91 ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δικής του εμφάνισης.

Ο Μπουντενχόλζερ άνοιξε την τέταρτη με Χόλιντεϊ, Μίντλετον, Αντετοκούνμπο για να καθαρίσει το ματς πριν από το διήμερο της ξεκούρασης στο Μιλγουόκι, ο Greek Freak έβαλε βολές για το 81-100 στο 39′, είδε τον Καρλάιλ να βάζει πάνω του τον rookie Αϊζάια Τζάκσον των ελάχιστων λεπτών σε τρεις αγώνες του ΝΒΑ, το εκμεταλλεύθηκε και οδήγησε τους Μπακς σε μια πολύ άνετη επικράτηση καθώς οι πλήρεις Πέισερς δεν είχαν κάτι άλλο να προσφέρουν στο ματς.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-26, 47-52, 74-91, 100-118

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ (Καρλάιλ): Χόλιντεϊ 10 (2/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμπόνις 4 (1/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τέρνερ 2 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), ΛεΒέρτ 23 (5/8 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπρόγκντον 16 (3/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντουάρτε 10 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), ΜακΚόνελ 10 (4/7 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Κρεγκ 3 (1), Μάρτιν 7, Λαμπ, Τζάκσον 4, Γουαναμέικερ 3, Μπρίσετ 8 (1), Μπιτάτζε

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 14 (5/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αντετοκούνμπο 26 (10/13 δίποντα, 6/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ, 5 λάθη), Πόρτις 15 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Άλεν 8 (2/4 τρίποντα), Χόλιντεϊ 23 (10/14 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κόνατον 14 (1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χιλ 13 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χουντ 3 (1), Νουόρα, Μαμουκελασβίλι, Καλαϊτζάκης, Ρόμπινσον

Τα ομαδικά στατιστικά των Ιντιάνα Πέισερς: 26/47 δίποντα, 12/45 τρίποντα, 12/16 βολές, 49 ριμπάουντ, 21 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 38/55 δίποντα, 8/35 τρίποντα, 18/22 βολές, 57 ριμπάουντ, 27 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 14 φάουλ

