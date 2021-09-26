Παστέλωσε γκολάρα από τα 40 μέτρα η Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα

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Τρομερή έμπνευση της Πουτέγιας, με την παίκτρια της Μπαρτσελόνα να κρεμάει από τα 40 μέτρα την αντίπαλη κίπερ της Βαλένθια.

Δείτε το γκολ:

 

 

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