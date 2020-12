Απίστευτο: Αποχώρησε από το γήπεδο η Μπασάκ – Κατηγορούν τον 4ο διαιτητή για ρατσιστική επίθεση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτο περιστατικό στο Παρίσι στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπασάκσεχιρ που στοιχειοθετεί προφανές σκηνικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας αποχώρησαν από το παιχνίδι σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κατηγορώντας τον 4ο διαιτητή για ρατσιστική επίθεση στον μαύρο βοηθό προπονητή του Μπουρούκ.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι άνθρωποι της Μπασάκ, ο Ρουμάνος 4ος διαιτητής, Σεμπάστιαν Κολτέσκου αποκάλεσε «νέγρο» τον Καμερουνέζο βοηθό προπονητή της ομάδας, Πιέρ Γουεμπό και αφού τον προκάλεσε τον απέβαλε από το παιχνίδι.

Μάλιστα, στη συνέχεια η τουρκική ομάδα έβγαλε την πρώτη αντίδραση μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter με το μήνυμα «Όχι στον ρατσισμό».

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the “n-word” to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1

