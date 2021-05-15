Παρανόησαν οι Ανορθωσιάτες στο «Παπαδόπουλος» – Τι έγινε μετά το 2-1 του Κβιλιτάϊα! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε μέσα από τον φακό του ThemaSports τους πανηγυρισμούς των φίλων της Κυρίας στο «Παπαδόπουλος» μετά το γκολ του Κβιλιτάια στην παράταση του τελικού Ανόρθωση-Ολυμπιακός.

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