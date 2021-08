Παραλίγο θύμα απαγωγής από της συνοδούς της Λευκορωσίδα σπρίντερ στο Τόκιο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει με την Λευκορωσίδα σπρίντερ, Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια, η οποία σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters έπεσε θύμα παραλίγο απαγωγής από συνοδούς της ομάδας της πατρίδας της και οδηγήθηκε κόντρα στη θέλησή της στο αεροδρόμιο του Τόκιο – όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες – για να πετάξει πίσω στο Μινσκ.

Η 24χρονη, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στα 200 μέτρα γυναικών τη Δευτέρα (2/8), άσκησε δημόσια κριτική στους προπονητές της Ολυμπιακής ομάδας της πατρίδας της. Η Τσιμανούσκαγια αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και ζήτησε τη βοήθεια της ιαπωνικής Αστυνομίας, όπως και της ΔΟΕ.

«Δεν θα επιστρέψω στη Λευκορωσία», ξεκαθάρισε σε μήνυμα μέσω Telegram στο Reuters. Το πρακτορείο ειδήσεων απευθύνθηκε στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Λευκορωσίας, δίχως όμως να λάβει απάντηση. Λίγο αργότερα σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη από τους γιατρούς λόγω της ψυχολογικής της κατάστασης.

Σύμφωνα με την συνδικαλιστικό όργανο των των Λευκορώσων αθλητών, η Τσιμανούσκαγια θα ζητήσει άσυλο στη Γερμανία ή την Αυστρία.

Η αθλήτρια υποστήριξε ότι το τεχνικό επιτελείο μπήκε στο δωμάτιό της την Κυριακή (1/8) και της είπε να μαζέψει τα πράγματα. Όπως τόνισε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «μίλησα στο Instagtram για τη συμπεριφορά των προπονητών μας. Κάποια κορίτσια που επρόκειτο να συμμετάσχουν στο 4 x 400 δεν πέταξαν για το Τόκιο, επειδή δεν είχαν αρκετά ντόπινγκ τεστ. Ο προπονητής με έβαλε στη σκυταλοδρομία, δίχως να το γνωρίζω. Μου είπε ότι ήταν απόφαση των ανωτέρων του».

Looks like an international scandal is brewing in Tokyo: Belarusian athlete Kryscina Tsimanouskaya publicly appeals for help & says staff from her national Olympic committee are trying to forcibly repatriate her to Belarus after she criticised Belarusian sports officials. pic.twitter.com/70ztwLlD00

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 1, 2021