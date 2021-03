Παραιτήθηκε από την Εθνική Γερμανίας ο Γιοάχιμ Λεβ!

Ο Γιοάχιμ Λεβ ζήτησε να τερματίσει το συμβόλαιό του, το οποίο αρχικά ήταν σε ισχύ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του EURO το καλοκαίρι του 2021.

Το αίτημα του έγινε έγινε αποδεκτό από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ένωση (DFB), η οποία πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Ο Λεβ αποτέλεσε μέλος της εθνικής Γερμανίας από το 2004, καθώς ήταν βοηθός του Γιούργκεν Κλίνσμαν. Ο τελευταίος αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του το 2006 και από τότε ο Λεβ «αναβαθμίστηκε» σε πρώτο προπονητή της εθνικής Γερμανίας, ενώ, στα 15 χρόνια που κάθεται στον πάγκο της «νατσιονάλμανσαφτ», την οδήγησε στην κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ του 2014 και στην κατάκτηση του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών το 16/17.

Πάντως λίγες ημέρες νωρίτερα, η «BILD» είχε αναφέρει πως ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ είναι έτοιμος να αποδεχθεί την πρότασης της Εθνικής Γερμανίας αμέσως μετά το Εuro 2020!

Official. Joachim Löw will step down as German national team head coach after the Euros, one year before the end of his contract. 🇩🇪 #Löw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2021