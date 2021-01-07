Παπουλής: «Στη φετινή Ομόνοια δεν υπάρχουν μονάδες, υπάρχει ομάδα – Να βαδίσουμε βήμα-βήμα εκεί που θέλουμε να φτάσουμε»

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Themasports.com
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Η Ομόνοια δημοσίευσε βίντεο με δηλώσεις του Φώτη Παπουλή για τη νίκη ενάντια στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα αλλά και αυτό που ακολουθεί με την ΑΕΛ.

Το βίντεο: 