Παίκτρια γλίστρησε και πέτυχε αδιανόητο νικητήριο καλάθι στο Αφρομπάσκετ Γυναικών!

Με τον ορισμό του «σουτ εκτός ισορροπίας», η Μοζαμβίκη επικράτησε 59-57 της Ακτής Ελεφαντοστού, σε ματς για τις θέσεις 5-8 στο Αφρομπάσκετ Γυναικών.

Κι αυτό, γιατί η Μουκαούρο κατάφερε να σκοράρει με σουτ από τη γωνία, παρά το γεγονός ότι γλίστρησε και ότι πιεζόταν από αντίπαλό της!

Δείτε το βίντεο:

What caption do you have for that shot???

Invild Mucauro closed the deal!!! #AfroBasket #Women #2021 #Celebrate60 #mozambique pic.twitter.com/P21Y9Y5EE0

— FIBA Women's Afrobasket (@afrobasketwomen) September 24, 2021