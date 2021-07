Παίκτες και οπαδοί της Σπάρτα Πράγας έγιναν… ένα μετά την πρόκριση! (BINTEO)

Η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα αρχίζει και κάνει πιο «ζεστή» την ατμόσφαιρα. Όπως στο χθεσινό παιχνίδι της Σπάρτα Πράγας με την Ραπίντ Βιέννης, με τους γηπεδούχους να προκρίνονται στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Κάπως έτσι, παίκτες και οπαδοί της τσέχικης ομάδας έγιναν ένα και τραγούδησαν παρέα, δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Just listen to it, gives you goosebumps. Fans are back, club football is back. Don't rub your eyes, this was last night. @spartaforever @ACSparta_EN pic.twitter.com/yNDb2gu6in

— COPA90 (@Copa90) July 29, 2021