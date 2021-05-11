Πάει και για δικό της ΚΑΝΑΛΙ η Ομόνοια!

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Themasports.com
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O αντιπρόεδρος της Ομόνοιας Δημήτρης Γρηγόρη αποκάλυψε ότι ήδη οι διοικούντες μελετούν τη δημιουργία καναλιού σε 24ωρη βάση.
Αναλυτικά:
«Μελετάμε για να φτιάξουμε το κανάλι της Ομόνοιας που θα είναι σε 24ωρη βάση. Και να το υλοποιήσουμε σε λίγους μήνες. Το συζητάμε με τον κ. Δημητρίου. Θα δείχνουμε παλιούς αγώνες, θα έχουμε εκπομπές θα είναι ένα κανονικό κανάλι».

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