Πάει για την… κλοπή του Ντάμφρις!

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική μεταγραφή και συνάμα την… κλοπή του καλοκαιριού παρουσιάζεται η Έβερτον από τον Ρούντι Γκαλέτι!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 25χρονο φουλ-μπακ που έβγαλε μάτια στο Euro και ήταν από τις αποκαλύψεις της διοργάνωσης με τη φανέλα της Ολλανδίας, ενώ μιλάει και με τον ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα.

Κάτι που σημαίνει πως αν η Έβερτον προχωρήσει τελικά στην απόκτησή του, δίνοντας το ποσό των 20 εκατ. ευρώ που ζητάει η Αϊντχόφεν, τότε θα έχουν προχωρήσει σε μια εξαιρετική μεταγραφική κίνηση και θα αφήσουν στα… κρύα του λουτρού την Ντόρτμουντ, η οποία παρουσιαζόταν μέχρι τώρα ως το απόλυτο φαβορί για τον παίκτη!

🚨📞 #Everton, decisive days for Denzel #Dumfries. #Toffees and #PSV are close to reaching an agreement for the right-back. The 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club is also discussing personal terms with the 🇳🇱's agent Mino #Raiola. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers #EPL

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 18, 2021