Πάει για… μεγάλο κόλπο – Συζητάει με Φαν ντε Μπέεκ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Ντόνι φαν ντε Μπέεκ βλέπει την καριέρα του να έχει πάρει την κατιούσα από την στιγμή που αποφάσισε να φύγει από τον Άγιαξ για χάρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός άσσος είναι δυσαρεστημένος στο Ολντ Τράφορντ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η αποχώρηση είναι πλέον μονόδρομος καθώς δεν ανήκει στα βασικά πλάνα του Σόλσκιερ. Μάλιστα, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιον λόγο η Γιουνάιτεντ αρνήθηκε να τον αποδεσμεύσει το περασμένο καλοκαίρι, εφόσον δεν τον υπολόγιζαν..

Σίγουρα, έχει χάσει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με την διοίκηση των Άγγλων και στόχος του είναι να αλλάξει περιβάλλον τον Ιανουάριο.

Η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη και οι “μεγάλες δυνάμεις” του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα… κινηθούν άμεσα για να τον “σώσουν”.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν Μέσα από την Αγγλία, η Γιουβέντους έχει ήδη εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον της για τον Ντόνι φαν ντε Μπέεκ!

Οι μπιανκονέρι έχουν ξεκινήσεις τις επαφές με τους μάνατζερ του Ολλανδού και οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Πάντως η Γιουβέντους ξεκαθάρισε πως δεν είναι πρόθυμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον φέρει στο Τορίνο, καθώς τα οικονομικά της δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση…

Στόχος των Ιταλών είναι να πάρουν ως δανεικό τον Φαν ντε Μπέεκ και στην συνέχεια να πιέσουν για να τον αποκτήσουν ως… ελεύθερο ή δίνοντας ένα πολύ μικρό αντίτιμο στην Γιουνάιτεντ.

🚨| There has been contacts between Juve & the agents of Van De Beek in the past few days. The Dutch midfielder has already been liked by Juve for some time. (@_Morik92_)

— JuveFC (@juvefcdotcom) October 10, 2021