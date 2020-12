ΠΑ.Σ.Π.: Οι 55 φιναλίστ για την Καλύτερη Ενδεκάδα Κόσμου Ανδρών

Ανακοίνωση από τον ΠΑ.Σ.Π.:

«Την επόμενη Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, η FIFA και η FIFPRO θα ανακοινώσουν την Καλύτερη Ενδεκάδα στον κόσμο «FIFA – FIFPRO WORLD11» της σεζόν 2019/2020.

Η FIFPRO και η FIFA κάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες τους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο – μεταξύ τους και από την Κύπρο σε Α’ και Β’ Κατηγορία μέσω του ΠΑ.Σ.Π. – να ψηφίσουν και πιο κάτω ακολουθεί η λίστα με τους 55 φιναλίστ:

GOALKEEPERS

Alisson Becker (Liverpool FC, Brazil)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgium)

David De Gea (Manchester United, Spain)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan, Italy)

Moraes Ederson (Manchester City, Brazil)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur, France)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain, Costa Rica)

Manuel Neuer (FC Bayern Munich, Germany)

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Germany)

DEFENDERS

David Alaba (FC Bayern Munich, Austria)

Jordi Alba (FC Barcelona, Spain)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur, Belgium)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC, England)

Dani Alves (Sao Paulo, Brazil)

Jerome Boateng (FC Bayern Munich, Germany)

Alphonso Davies (FC Bayern Munich, Canada)

Virgil van Dijk (Liverpool FC, The Netherlands)

Kalidou Koulibaly (SSC Napoli, Senegal)

Matthijs de Ligt (Juventus FC, The Netherlands)

Marcelo (Real Madrid, Brazil)

Sergio Ramos (Real Madrid, Spain)

Andrew Robertson (Liverpool FC, Scotland)

Thiago Silva (Chelsea, Brazil)

Raphael Varane (Real Madrid, France)

MIDFIELDERS

Thiago Alcantara (FC Bayern Munich, now Liverpool), Spain)

Dele Alli (Tottenham Hotspur, England)

Sergio Busquets (FC Barcelona, Spain)

Casemiro (Real Madrid, Brazil)

Philippe Coutinho (FC Bayern Munich, now FC Barcelona, Brazil)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgium)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Leon Goretzka (FC Bayern Munich, Germany)

Jordan Henderson (Liverpool FC, England)

Frenkie de Jong (FC Barcelona, The Netherlands)

N’Golo Kante (Chelsea FC, France)

Toni Kroos (Real Madrid, Germany)

Joshua Kimmich (FC Bayern Munich, Germany)

Luka Modric (Real Madrid, Croatia)

Thomas Muller (FC Bayern Munich, Germany)

FORWARDS

Sergio Aguero (Manchester City, Argentina)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, Gabon)

Karim Benzema (Real Madrid, France)

Serge Gnabry (FC Bayern Munich, Germany)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norway)

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan, Sweden)

Harry Kane (Tottenham Hotspur, England)

Robert Lewandowski (FC Bayern Munich, Poland)

Sadio Mane (Liverpool FC, Senegal)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, France)

Lionel Messi (FC Barcelona, Argentina)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brazil)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool FC, Egypt)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, South-Korea)».