ΠΑ.Σ.Π.: Η Καλύτερη Ενδεκάδα των ποδοσφαιριστών ανά ομάδα

Ανακοίνωση από τον ΠΑ.Σ.Π.:
«Συνέχεια με τα στατιστικά πίσω από τις βραβεύσεις των PASP FOOTBALL AWARDS 2020/2021 με τις καλύτερες ενδεκάδες βάση της πλειοψηφίας των ψήφων των ποδοσφαιριστών της κάθε ομάδας.
Οι δύο καλύτερες ενδεκάδες της χρονιάς αναδείχθηκαν μέσα από τις ψήφους των ποδοσφαιριστών όλων των ομάδων της Α’ Κατηγορίας οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου σε συμπαίκτη τους.
Fabiano, Jan Lecjaks, Jordi Gomez και Ryan Mmaee έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε όλες (!) τις ενδεκάδες των ομάδων (πλην της δικής τους φυσικά).
Σε πόσες και ποιες ομάδες ο κάθε ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
FABIANO (13): Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Δόξα, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
LORIA (1): Ομόνοια
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ:
VALENTIN ROBERGE (10): ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Εθνικός, Σαλαμίνα, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
ANDRE TEIXEIRA (7): Ομόνοια, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΠΟΕΛ, Εθνικός, Ερμής, Καρμιώτισσα
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (5): Απόλλων, ΑΕΛ, Δόξα, Σαλαμίνα, Ερμής
TOMAS HUBOCAN (2): Πάφος, ΕΝΠ
HECTOR YUSTE (1): Ομόνοια
ADAM LANG (1): Ανόρθωση
MICHAEL LUFTNER (1): Απόλλων
ALEKSANDAR PANTIC (1): Δόξα
ΠΛΑΓΙΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
JAN LECJAKS (13): Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Δόξα, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (8): Απόλλων, Ανόρθωση, Ολυμπιακός, ΑΠΟΕΛ, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, Καρμιώτισσα
JOAO PEDRO (5): Ομόνοια, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Πάφος, ΕΝΠ
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ (1): Δόξα
ANDERSON CORREIA (1): Ομόνοια
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ
JORDI GOMEZ (13): Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Δόξα, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ (7): Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Ολυμπιακός, ΑΠΟΕΛ, Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα
SITO RIERA (5): Ομόνοια, ΑΕΚ, Πάφος, Ερμής, ΕΝΠ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ (2): Ομόνοια, Δόξα
JASON PUNCHEON (1): Εθνικός
ΕΠΙΘΕΣΗ
RYAN MMAEE (13): Ομόνοια, Απόλλων, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Δόξα, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ (11): Ομόνοια, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Ολυμπιακός, Πάφος, Δόξα, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
NICOLAS DIGUINY (10): Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πάφος, ΑΠΟΕΛ, Εθνικός, Σαλαμίνα, Ερμής, Καρμιώτισσα
ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ (7): ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΕΚ, Δόξα, Σαλαμίνα, Ερμής, ΕΝΠ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΙΩΝΗΣ (5): ΑΕΛ, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, ΕΝΠ, Καρμιώτισσα
TORNIKE OKRIASHVILI (5): Ομόνοια, Απόλλων, Πάφος, Δόξα, Εθνικός
GIORGI KVILITAIA (3): Απόλλων, ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ
IVAN TRICKOVSKI (2): Απόλλων, Ολυμπιακός
Οι Καλύτερες Ενδεκάδες ανά ομάδα με βάση την πλειοψηφία των ψήφων:
OMONOIA: Loria, Correia, Yuste, Teixeira, Pedro, Riera, Αρτυματάς, Πίττας, Diguiny, Okriashvili, Mmaee
ΑΠΟΛΛΩΝ: Fabiano, Lecjaks, Luftner, Ανδρέου, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Okriashvili, Trickovski, Mmaee, Kvilitaia
ΑΕΛ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Ανδρέου, Pedro, Κούσουλος, Jordi, Πίττας, Λοΐζου, Τζιωνής, Kvilitaia
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Lang, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Πίττας, Λοΐζου, Diguiny, Mmaee
ΑΕΚ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Teixeira, Pedro, Jordi, Riera, Λοΐζου, Τζιωνής, Diguiny, Mmaee
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Teixeira, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Πίττας, Trickovski, Diguiny, Mmaee
ΠΑΦΟΣ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Hubocan, Pedro, Jordi, Riera, Πίττας, Okriashvili, Diguiny, Mmaee
ΑΠΟΕΛ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Teixeira, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Τζιωνής, Diguiny, Mmaee, Kvilitaia
ΔΟΞΑ: Fabiano, Lecjaks, Pantic, Ανδρέου, Ψάλτης, Αρτυματάς, Jordi, Πίττας, Λοΐζου, Okriashvili, Mmaee
ΕΘΝΙΚΟΣ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Teixeira, Μηνάς, Puncheon, Jordi, Πίττας, Okriashvili, Diguiny, Mmaee
ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Ανδρέου, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Πίττας, Λοΐζου, Diguiny, Mmaee
ΕΡΜΗΣ: Fabiano, Lecjaks, Teixeira, Ανδρέου, Μηνάς, Riera, Jordi, Πίττας, Λοΐζου, Diguiny, Mmaee
ΕΝΠ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Hubocan, Pedro, Riera, Jordi, Πίττας, Τζιωνή, Λοΐζου, Mmaee
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Fabiano, Lecjaks, Roberge, Teixeira, Μηνάς, Κούσουλος, Jordi, Πίττας, Τζιωνή, Diguiny, Mmaee».