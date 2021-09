Ούτε ο Σωφρόνης έφερε την… άνοιξη στον ΑΠΟΕΛ – ΤακτακΑΛΗΤΙΚΟ διπλό!

Ο Σάλι πέτυχε το γκολ που… χάλασε την πρεμιέρα του Σωφρόνη Αυγουστή στον γαλαζοκίτρινο πάγκο.



Βελτιώθηκε, αλλά… πλήρωσε την αστοχία του ο ΑΠΟΕΛ που δέχθηκε δεύτερη σερί ήττα.

Παλικαρίσιο τρίποντο από τους μαυροπράσινους που είχαν πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία και άντεξαν στην πίεση.

Η εικόνα του ματς

Το σύνολο του Σωφρόνη Αυγουστή μπήκε πιο δυνατά, θέλοντας να πάρει από την αρχή τον έλεγχο του παιχνιδιού, κάτι που πέτυχε.

Μάλιστα, οι γαλαζοκίτρινοι στα δύο πρώτα λεπτά, δημιούργησαν ισάριθμες ευκαιρίες αλλά δεν ήρθε το τέρμα. Ο ΑΠΟΕΛ, συνέχιζε να έχει την κατοχή και τις φάσεις για γκολ, αλλά οι μαυροπράσινοι ήταν αυτοί που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίκτυα.

Στο 27’ ο Κυριάκου έστειλε… συστημένη μπαλιά στον Σάλι, ο οποίος με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Σκουφέτ και άνοιξε το σκορ.

Η ομάδα του Αυγουστή προσπάθησε να δείξει αντίδραση και να απαντήσει πριν το τέλος του ημιχρόνου, αλλά, κάτι τέτοιο δεν έγινε και το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού «έκλεισε» το α’ μέρος.

Στην επανάληψη, επικρατούσε το ίδιο σκηνικό όπως και στο πρώτο μισό. Δηλαδή οι –τυπικά- γηπεδούχοι να πιέζουν ασφυκτικά και οι –τυπικά- φιλοξενούμενοι να κρατάνε το υπέρ τους αποτέλεσμα με «νύχια και με δόντια».

Παρά τις πάρα πολλές ευκαιρίες, ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, με 1-0, «χαλώντας» το ντεμπούτο του Σωφρόνη Αυγουστή στους γαλαζοκίτρινους.

Οι μαυροπράσινοι πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, «συλλέγοντας» το πρώτο του τρίποντο, ενώ ο ΑΠΟΕΛ μέτρησε δεύτερη σερί ήττα.

ΑΠΟΕΛ (Αυγουστή): Σκουφέτ, Τσεμπάκ (67′ Θεοδώρου), Βινίσιους, Σάντος, Ζαμπάλα, Νταουσβίλι, Σόουζα, Ντανίλο (77′ Ντονγκαλά), Οκριασβίλι (36′ Μάγκλιτσα), Νατέλ, Κβιλιτάια

Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Μιχαήλ, Καρώ, Λουντέμο, Σατσιάς, Πολυκάρπου, Γουίλερ, Κούτσακος, Σάβιτς

Ολυμπιακός (Πετράκης): Μολ, Μποβέντα, Σαμπίνια, Κυριάκου, Μανρίκε, Νάνι, Σάλι (86′ Ευτυχίδης), Γκουστάβο (57′ Μουκτάρης), Σαρφό (86′ Χαραλάμπους), Πεχλιβάνης (72′ Κονφέ), Μάντζης (72′ Γουίλσον)

Στον πάγκο: Κόβατς, Κούπιτς, Φώτη, Κα, Χριστοδούλου, Πηλαβάς, Ντιανιέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόουζα / Σάλι

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Λαζάρου Ιωάννης

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Θυμηθείτε τo LIVE:

ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ.

90′ Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων.

86′ Χαραλάμπους και Ευτυχίδης μέσα, έξω Σαρφό και Σάλι.

77′ Ο Ντονγκαλά αντικαθιστά τον Ντανίλο.

72′ Γουίλσον και Κονφέ αντί Μάντζη και Πεχλιβάνη.

71′ O Mολ μπλοκάρει το σουτ του Νατέλ.

67′ Θεοδώρου στη θέση του Τσεμπάκ.

66′ Ο Νατέλ βρήκε τον Σόουζα, αυτός έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια.

57′ Μουκτάρης αντί Γκουστάβο.

57′ Σουτ του Νατέλ, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.

52′ Ο Σόουζα έκανε νέο πλασέ, από το ύψος της περιοχής, λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μολ.

51′ Συρτό πλασέ του Σόουζα, άστοχο.

45′ Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων.

44′ Φαλτσαριστό σουτ του Μάγκλιτσα, λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μολ.

36′ Αναγκαστική αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ. Μάγκλιτσα αντί Οκριασβίλι.

34′ Ωραία κίνηση Ντανίλο που ξέφυγε από τον αντίπαλο του, αλλά το σουτ του δεν ήταν καλό.

32′ Κίτρινη στον Σόουζα.

30′ Ατομική προσπάθεια του Ζαμπάλα που μπήκε στην περιοχή, επιχείρησε και το σουτ, με την μπάλα να φεύγει έξω.

27′ ΓΚΟΛ 0-1. Ο Σάλι με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει το σκορ.

13′ Κεφαλιά του Σάντος από καλή θέση, μετά από κόρνερ, ο Βραζιλιάνος όμως, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε.

8′ Ο Κβιλιτάια πραγματοποίησε το σουτ, κανένα πρόβλημα για τον Μολ.

6′ Κίτρινη στον Σάλι.

3′ Καλό διαγώνιο σουτ του Νατέλ, πέφτει και διώχνει με το ένα χέρι ο Μολ.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΑΠΟΕΛ! / Our line-up for today’s match against APOEL!#OlympiakosNicosiaFC #Taktakalas #CytaLeague #Matchday #APOOLY #LineUp pic.twitter.com/yYZDfgBww5

— Olympiakos Nicosia FC (@OlympiakosNic) September 13, 2021