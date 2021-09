Όταν ο Τόνι Κούκοτς… μάγευε με τους Σικάγο Μπουλς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Τόνι Κούκοτς πρόκειται για ενταχθεί στο Hall Of Fame, με τον Κροάτη άσο δικαίως να μπαίνει στους κορυφαίους του ΝΒΑ μετά από μία λαμπρή καριέρα.

Ο Τόνι Κούκοτς έκανε μεγάλη καριέρα με τους Σικάγο Μπουλς, συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν και του Σκότι Πίπεν, κερδίζοντας τρία πρωταθλήματα.

Ας θυμηθούμε ορισμένες από τις κορυφαίες φάσεις του Κροάτη άσου με την φανέλα των «Ταύρων».

The best of @Hoophall inductee Toni Kukoc with the @chicagobulls!

The #21HoopClass Enshrinement Ceremony is Saturday, September 11 in Springfield, MA.pic.twitter.com/rQuQ4H6K0d

— NBA History (@NBAHistory) September 2, 2021