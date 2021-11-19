Όταν η ΑΕΛ δεν άφηνε τη Δόξα να ακουμπήσει μπάλα και πέτυχε γκολ! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε το περσινό γκολ της ενάντια στη Δόξα, στο Μακάρειο, μετά από 32 πάσες και πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά.

Το βίντεο: