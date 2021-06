Οριστικό: Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Ράμος! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Είναι οριστικό! Ο Σέρχιο Ράμος αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης και βάζει τέλος σε έναν τεράστιο κύκλο. Σύμφωνα με τα πιο έγκυρα μαδριλένικα Μέσα, ο αρχηγός πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την αγαπημένη του ομάδα και να μη δεχτεί την πρόταση ανανέωσης.

Όπως αναφέρει η Marca, ο Ράμος ανακοίνωσε σήμερα στη διοίκηση της Ρεάλ πως δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του, βάζοντας έτσι τέλος στην πορεία του στη Βασίλισσα που κράτησε για 16 ολόλκηρα χρόνια.

Μάλιστα, ο 34χρονος θα έχει την ευκαιρία να πει δημόσια το «αντίο» του αύριο, καθώς έχει προγραμματιστεί μία έκτακτη συνέντευξη Τύπου, όπου θα ανακοινώσει την απόφαση του και στο κοινό…

🚨 Sergio Ramos is set to announce his Real Madrid exit at a press conference tomorrow, reports @jpedrerol and @jfelixdiaz 🚨 pic.twitter.com/SCsaB0Mgca

— B/R Football (@brfootball) June 16, 2021