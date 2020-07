ΟΡΓΗ και ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ από κόουτς, προέδρους μεγάλων ομάδων και όχι μόνο για την…. ΚΑΤΑΝΤΙΑ και το ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τα τελευταία 24ωρα μετά που διέρρευσε η είδηση ότι το γυναικείο καλαθοσφαιρικό τμήμα του Κεραυνού Στροβόλου θα αναστείλει τη λειτουργία του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – και όχι μόνο – παρατηρείται μία οργή, αγανάκτηση, προβληματισμός, από άτομα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούνται με το άθλημα της πορτοκαλί στρογγυλής θεάς.

Ο προπονητής που ήταν στο πηδάλιο της τεχνικής ηγεσίας της γυναικείας ομάδας του Κεραυνού, Χρίστος Στυλιανίδης, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και απευθυνόμενος που είναι όλοι αυτοί που νοιάζονται και αγαπούν, όπως διατυμπανίζουν για χρόνια, το άθλημα της καλαθόσφαιρας διερωτάται και γράφει μεταξύ άλλων «Τι έγινε λοιπόν??? Γιατί έκλεισε εν μια νυκτί η ομάδα που πήρε 10 τίτλους σε 4 χρόνια?? Κάποιοι πόνεσαν, έβαλαν ώρες, στεναχωρέθηκαν, έκλαψαν, θυσίασαν σχεδόν τα πάντα για να φτιάξουν και να στήσουν την πιο πετυχημένη ομάδα by far στην Ιστορία του Σωματείου. Πήραμε το ευχαριστώ. Δεν μετανιώνουμε για τίποτα. Το πώς ξεκινήσαμε και που το πήραμε… Μόνο εμείς ξέρουμε. Κανένας άλλος. Η Ιστορία έχει γράψει… Together is better!!!».

Ακολούθησαν αρκετά σχόλια από μπασκετικούς, μεταξύ αυτών του προέδρου του καλαθοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα, Δημήτρη Μιχαήλ, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει «Τώρα που θα βγάλουμε και εμείς την είδηση οτι ο Απόλλωνας δεν θα φέρει ξένους, εκεί θα γελάσουμε, για να το παίζουν μερικοί εθνοπατέρες και ας έρθει τελευταία η ομάδα και ας μην μας δώσουν την κάρτα να ειναι πρώτη κατηγορία. Εδώ δυο χρονιές υπήρξε η Πάφος στην πρώτη κατηγορία και δυο χρονιές ήρθε τελευταία και φέτος την άφησαν ας ρίξουν μια από τις πιο ιστορικές ομάδες που πάντα ήταν η πιο σωστή να βάζουμε εμείς τα χρήματα και η Πάφος να κατεβάζει λέει και ομάδα γυναικών και η Πάφος της β´ κατηγοριας μαζί με την ΕΝΑΔ και την Ανόρθωση της β2 να μου ορίζουν το μέλλον. Ε όχι κύριοι αφού δεν εκτιμούν την προσπάθεια μας τότε θα παίξουμε μόνο με ντόπιους. Δυο χρόνια είμαστε στη διοίκηση και νικήσαμε όλους. Όλοι μας έπαιζαν και φοβόντουσαν. Κάναμε το προϊόν να είναι καλύτερο. Τώρα, όμως, είναι η ώρα να το παίξουμε και εμείς εθνοπατέρες και το πρωτάθλημα να είναι για την πλάκα όταν εσύ είσαι ο θεματοφύλακας και πράττειν ακριβώς το αντίθετο. Θα το θέσω κόσμια… Τότε συγγνώμη αλλά πρέπει να έχεις πρόβλημα»!

Ο προπονητής, Μάριος Θρασυβουλίδης, στην ανάρτηση Στυλιανίδη έγραψε πρώτα το εξής σχόλιο «Φίλε Χρήστο, δυστυχώς κάποιοι είναι μόνο για τα παναύρκα. Πραγματικά έμεινα άφωνος με το γεγονός αυτό. Προσωπικά με λυπεί η εξέλιξη αυτή κ εύχομαι να αλλάξει».

Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, Λούης Δημητρίου, έγραψε «Να, σας μόνο μια, παροιμία χάνονταν το δάσος και τρέχαμε να σώσουμε το δέντρο. Και όποιος θέλει ας καταλάβει. Το μπάσκετ θέλει €€€€€€€€€€€. Αν μπορείς να το έχεις τότε όλα γίνονται. Αν δεν υπάρχει τρόπος τότε αργοπεθαίνει και εσείς που στεναχωριεστε γιατί έκλεισε ο Κεραυνός το γυναικείο ας ανοίξουν άλλες ομάδες με βοήθεια της ΚΟΚ αν υπάρχει δυνατότητα χρημάτων».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, Κώστας Φασουλιώτης, μπήκε και αυτός στην… κουβέντα των σχολίων της ανάρτησης Χρίστου Στυλιανίδη γράφοντας «Λατρεύω το μπάσκετ και λυπάμαι για την κατάντια του στην Κύπρο».

Η ανάρτηση Στυλιανίδη που… έφερε τα σχόλια που προαναφέρουμε και όχι μόνο…