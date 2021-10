Οπαδοί της Ρεν… στοιβαγμένοι απλά για να δουν τον Μέσι να περνάει! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σαν πραγματικός Μεσσίας του ποδοσφαίρου αντιμετωπίστηκε στην έδρα της Ρεν ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός δεν μπόρεσε να εμποδίσει την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από την τοπική ομάδα, που επικράτησε σχετικά άνετα 2-0.

Αυτό δεν άλλαξε ωστόσο την κάψα των φίλων των γηπεδούχων να τον δουν από κοντά και την… αποφασιστικότητά τους ν’ αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

Έτσι, πολλοί εξ αυτών μετά τη λήξη του αγώνα στοιβάχτηκαν έξω από τ’ αποδυτήρια απλά για να του ρίξουν μια ματιά την ώρα που έφευγε (με τον ίδιο ν’ ανταποδίδει χαιρετώντας τον κόσμο).

🚨⚽️ | NEW: Rennes fans waiting to see Lionel Messi after their 2-0 win against PSG today

Via @SaberDesfapic.twitter.com/Rj8682FQMK

— Football For All (@FootballlForAll) October 3, 2021