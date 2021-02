Οπαδοί Άρσεναλ μετά την κλήρωση με Ολυμπιακό: «Τουλάχιστον φέτος ας αποκλειστούμε στα 90 λεπτά»!

Η κληρωτίδα του Europa League έφερε -ξανά- την Άρσεναλ στον δρόμο του Ολυμπιακού και οι φίλοι των Λονδρέζων είχαν ανάμικτες αντιδράσεις…

Έχει γίνει πλέον συνήθεια!

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί ξανά με την Άρσεναλ, αυτή τη φορά για τους «16» του Europa League, με κάποιους φίλους της αγγλικής ομάδας να είναι ικανοποιημένοι και να ζητούν ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό, την ώρα που κάποιοι είναι πιο απαισιόδοξοι, όντας ακόμα… στοιχειωμένοι από το γκολ του Ελ Αραμπί στο Λονδίνο.

«Τουλάχιστον αυτή τη φορά ας αποκλειστούμε από τα 90 λεπτά και όχι στην παράταση»

έγραψε κάποιος, ενώ το αντάμωμα των δύο ομάδων χαρακτηρίστηκε ως «το πιο προβλέψιμο πράγμα στον θεσμό».

Δείτε μερικά από τα κορυφαία tweets:

At least this year we are losing in normal time. Olympiacos we had to wait for extra time 😂 — Mr Arsenal🇬🇭 #EndSARS (@mikaogh2) February 25, 2021

Arsenal can finally take their revenge on their Europa League rivals Olympiacos 😭 — Mod (@CFCMod_) February 26, 2021

You would have thought Olympiacos would have been an easy draw for Arsenal until you realise that this happened a year ago. https://t.co/2aoEcLhLxz — Ryan (@bernardooooV3) February 26, 2021

Arsenal fans seeing that they’ve been drawn against Olympiacos pic.twitter.com/9GMsuEPtPJ — ODDSbible (@ODDSbible) February 26, 2021

Arsenal are happy with Olympiacos? History about to repeat itself🔜 pic.twitter.com/ac5ZHYyAPl — 🇸🇪 (@axelthfc) February 26, 2021

Arsenal drawing Olympiacos is the most predictable thing ever #UEL #UELdraw — Adam Jones (@adamj1193) February 26, 2021

Πηγή: sport-fm.gr